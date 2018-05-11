بالرغم من حذفها.. "شبعنا من التمثيل" لفضل شاكر تقترب من مليون مشاهدة (فيديو)

حققت أغنية "شبعنا من التمثيل" للمطرب العائد من الاعتزال فضل شاكر، عدد مشاهدات مرتفع جدًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث اقتربت الأغنية من تسجيل مليون مشاهدة منذ طرحها في 8 مايو الجاري.

وفي أول رد فعل قام به المطرب اللبناني فضل شاكر، تجاه ما أعلنته شركة "العدل جروب" حول سحب أغنية "شبعنا من التمثيل"، تتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى للفنانة يسرا، أعاد "شاكر"، نشر البيان عبر صفحته على "فيس بوك" وعلقّ: "هذا ما يؤلمني في الحياة".









وكانت "العدل جروب" قد أصدرت بينًا جاء فيه: "تعلن العدل جروب شديد احترامها وتقديرها للشعب اللبناني وجيشه الباسل، ونظرًا للعلاقات الفنية والتاريخية بين مصر ولبنان والتي أثمرت عن اعتبار الفنان اللبناني مصري الهوية والعكس صحيح، فإننا عندما فكرنا في الاستعانة بالفنان فضل شاكر لغناء تتر مسلسل الفنانة الكبيرة يسرا كانت اعتباراتنا فنية بحتة، ولم يدر بخلدنا أن مشكلته مازالت قائمة وأن تعاوننا معه هو الطبيعي كما حدث مع الفنانة نوال الزغبي السنة الماضية".









وتابع البيان: "فلما علمنا أن مشكلته لم تحل وهناك علامات استفهام حول موقفه القانوني ونظرا لاعتقادنا الدائم أن الفن يوحد الشعوب ولا يفرقها فاننا احتراما لمشاعر الاخوه في لبنان قررنا الاستغناء عن صوت فضل شاكر و لن يكون موجودا علي تتر مسلسل يسرا".









واختتم: "نحن نكن ونحترم كل المشاعر وليس في نيتنا إلا الفن والانتصار له وهذا ما هو معروف عن العدل جروب طوال مشوارها الفني".







