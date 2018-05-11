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مفاجأة.. بوستر "سك على اخواتك" مسروق من فيلم أمريكي شهير (صور)

الجمعة 11/مايو/2018 - 07:17 ص
مفاجأة.. بوستر سك على اخواتك مسروق من فيلم أمريكي شهير (صور)
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شيماء عطية
 


تداول رواد السويشال ميديا بوستر مسلسل "سك على اخواتك" والمقرر طرحه في موسم رمضان، حيث اكتشفوا سرقته من أفيش الفيلم الأمريكي “cheaper by the dozen” إنتاج ٢٠٠٣، وبطولة ستيف مارتن وأشتون كوتشر.


وانتقد رواد السويشال ميديا السرقة واعتبروها بعيدة عن الإبداع والابتكار، معلنين رفضهم التام لها.


"سك على اخواتك بطولة علي ربيع، صلاح عبد الله، سلوى خطاب، صبرى فواز، كريم عفيفي، هنا الزاهد، سهر الصايغ، هادى الجيار، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، جيسى عبده، والمسلسل قصة كريم فهمي، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، محمد فتحي ومحمد أبو السعد، إخراج وائل إحسان.


مفاجأة.. بوستر "سك على اخواتك" مسروق من فيلم أمريكي شهير (صور)
مفاجأة.. بوستر "سك على اخواتك" مسروق من فيلم أمريكي شهير (صور)
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