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قبل موقعة برج العرب.. تاريخ مواجهات الإسماعيلي والمصري

الجمعة 11/مايو/2018 - 07:18 ص
قبل موقعة برج العرب.. تاريخ مواجهات الإسماعيلي والمصري
الإسماعيلي والمصري
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الفجر الرياضي
 

يستضيف ملعب برج العرب بالاسكندرية، ديربى القناة الذى يجمع الإسماعيلى أمام المصري فى صراع وصافة الدورى المحلى.

 

الإسماعيلى والمصرى قمة دائما تشهد منافسة قوية فى ظل حجم الجماهيرية التى يتمتع بها الناديين.

 

ويضم تاريخ مواجهات الفريقين عدة أرقام جاءت كالتالى..

 

1ـ عدد المواجهات:

تعد مواجهة اليوم هي المواجهة رقم 110 خلال المواسم المكتملة في تاريخ لقاءات المصري والإسماعيلي، فقد التقى الفريقان من قبل في 109 مباراة فاز الإسماعيلي في 50 مباراة مقابل 21 مباراة للمصري وتعادل الفريقان في 38 لقاء.

 

2ـ عدد الأهداف:

سجل لاعبو الإسماعيلي 149 هدفا بمرمى المصري، فيما أحرز أبناء المدينة الباسلة فى شباك الدراويش 93 هدفا.

 

3ـ هدافو الفريقين:

يتصدر عماد سليمان نجم الاسماعيلي الأسبق قائمة هدافي الدراويش برصيد 10 أهداف ويليه كل من شحتة 9 أهداف وخالد القماش 7 أهداف .

 

فيما يتصدر قائمة هدافو المصري السيد الضظوي برصيد 9 أهداف ويليه مسعد نور 7 أهداف وجمال جودة 4 أهداف.

 

4ـ الأكثر مشاركة:

يعد حسني عبد ربه قائد الإسماعيلى والراحل مسعد نور أكثر لاعبي الفريقين مشاركة في مباريات الفريقين.

 

5ـ أول لقاء بين الفريقين:

أول لقاء بين الفريقين كان موسم 1948 وفاز المصري 3\1 وآخر لقاءات الفريقين بالدور الأول وانتهى بانتصار الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف.

 

6ـ أكبر نتيجة:    

أكبر فوز للدراويش كان موسم 1997\1998 بخماسية نظيفة بالإسماعيلية.

 

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