كارفاليو يرغب في الرحيل عن سوانزي سيتي

ذكرت تقارير بريطانية يوم الخميس أن كارلوس كارفاليو مدرب سوانزي سيتي سيترك منصبه في نهاية الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وينتهي عقد المدرب البالغ عمره 52 عاما بنهاية الموسم الجاري وقالت صحيفة جارديان وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن النادي الويلزي لن يستخدم بندا يسمح بالتمديد.

ويحتل سوانزي المركز 18 في الدوري الإنجليزي وبدا على أعتاب الهبوط للدرجة الثانية وسيكون في انتظار معجزة لتجنب الهبوط مع خوض الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل.

وتولى كارفالياو منصبه خلفا للمدرب بول كليمنت في ديسمبر الماضي وترك بصمة سريعة وتقدم الفريق إلى المركز 13.

لكن سوانزي حصد ثلاث نقاط فقط منذ فوزه 4-1 على وست هام يونايتد مطلع مارس الماضي وفشل في تحقيق أي فوز في آخر تسع مباريات في كل المسابقات.

وخسر سوانزي 1-صفر أمام ساوثامبتون يوم الثلاثاء الماضي لتنتهي تقريبا آماله في البقاء في دوري الأضواء.