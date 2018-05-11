ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تقارير: سواريز قد يرحل عن برشلونة في حل التعاقد مع جريزمان

الجمعة 11/مايو/2018 - 06:12 ص
تقارير: سواريز قد يرحل عن برشلونة في حل التعاقد مع جريزمان
سواريز
طباعة
وكالات
 

يسعى نادي برشلونة إلى ضم مهاجم فريق أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان إلى صفوفه، وفي حال نجح النادي الكاتالوني في مسعاه، فإن مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز قد يضطر إلى مغادرة الفريق، بحسب تقارير صحافية إسبانية.

 

واستعداداً للموسم الكروي الجديد، يعتزم نادي برشلونة تعزيز صفوفه بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات المقبلة.

 

وذكرت محطة "كتالونيا راديو" أن لويس سواريس الذي سجل هذا الموسم 30 هدفاً قد يغادر صفوف بطل الدوري الإسباني في حال التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي يتميز هو الآخر بحسه التهديفي، بالإضافة إلى فنياته العالية وتحركاته المزعجة في منطقة الجزاء.

 

وكانت تقارير صحافية إسبانية كشفت هذا الأسبوع عن نية نادي برشلونة دفع 100 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان للاستفادة من خدماته ابتداء من الموسم المقبل.

 

وأثارت تحركات إدارة نادي برشلونة غضب نظيرتها في أتلتيكو مدريد التي أبدت انزعاجها من تفاوض مسؤولي برشلونة مع غريزمان.

 

ونشر نادي أتلتيكو مدريد بياناً عبر موقعه الإلكتروني أعرب  فيه الرئيس التنفيذي للنادي ميغيل أنخيل مارين عن استيائه وغضبه مما أسماه "تصرف برشلونة غير المسؤول".

 

وكتب مارين يقول: "إن يقوم رئيس وعضو في مجلس إدارة نادي بربط الاتصال والحديث مع لاعب يربطه عقد بنادٍ آخر، كما فعل هؤلاء مسألة تنم عن قلة احترام لنادي أتليتيكو مدريد وجماهيره".

المزيد عن: ميسي سواريز جريزمان تقارير برشلونة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الفتح الرباطي
-
x
21:00
-
الجيش الملكي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات ودية
الأهلي
-
x
18:00
-
أياكس أمستردام
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/11/2018 7:50:01 AM