فريق "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة يشدو بـ"رقم صحيح" في سماء "الفجر" (فيديو)





استضاف "الفجر الفني"، فريق "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، داخل مقر الجريدة، وذلك بعد النجاح الذي حققة الفرق مؤخرًا من خلال مشاركة الفنانة أنغام بأغنية "رقم صحيح"، والتي عرضت لأول مرة في ختام ملتقى "أولادنا"، بجامعة القاهرة بحضور وزيرة السياحة، وهشام سليمان رئيس قناة "دي إم سي".









وخلال استضافتهم أعضاء الفريق قاموا بالشدو بالأغنية لايف، وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "بشوف الدنيا بعيون غير عيون الناس عيون احساس محدش غيري يفهمها ومين قال إن وسع الدنيا ما بيتقاس دي نظرة عين تشوف كام شبر قدامها، بعيش الدنيا متفائل ومش سائل في شيئ ناقص أنا الفاهم أنا الواعي وطول الوقت أنا حاسس بأني رقم صحيح في معادلة الدنيا".









يذكر أن الفنانة أنغام، شاركت في أغنية "رقم صحيح"، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم، مكساج وماستر طارق مدكور.











