مرتضى منصور: فرج عامر يرهب الحكام المصريين

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك ، بأنه لا يجد مبرر على الإطلاق للازمة المفتعلة حاليا، من جانب المهندس فرج عامر رئيس سموحة ، بخصوص المطالبة بطاقم تحكيم أجنبي ، لإدارة مباراة نهائي بطولة كاس مصر ، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب.

وتمنى رئيس الزمالك ، بأن يكون هناك دعم ومساندة للتحكيم المصري ، خاصة وأنه تم إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري ، وتكرر التجربة في نهائي بطولة الكأس أمر ليس صعب ولا مستحيل.

وطلب مرتضى منصور، من رئيس سموحة التقليل من تصريحاته بشأن استقدام حكام أجانب لمباراة النهائي وأن يترك الأمر لمسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم ، لأنها الجهة الوحيدة المعنية باختيار الطاقم التحكيمى لمباراة الثلاثاء .

وأشار رئيس الزمالك ، أن كثرة تصريحات فرج عامر عن حكام أجانب ، يعد بمثابة إرهاب للحكام المصريين ، مع أن فريق سموحه صعد للنهائي في ظل وجود حكام مصريين .