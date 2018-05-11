وزير النقل: بروح مجلس الوزراء بمترو الأنفاق



وأضاف في لقاء مع برنامج "مساء دريم"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الخميس، أن ذلك سيضيف للشبكة قاطني منطقة ألف مسكن، ومناطق جديدة لا تستخدم المترو، حيث يصلون إلى منطقة العتبة في 22 دقيقة.



وتابع أن مترو الأنفاق وسيلة مواصلات ممتازة، موضحا: "لما بكون مزنوق وعندي اجتماع في مجلس الوزراء، عمري ما بروح بالعربية، أنا بروح بمترو الأنفاق، والعربية بتوصل بعدها بتلت ساعة".

قال هشام عرفات، وزير النقل، إنه بالنسبة للخط الثالث لمترو الأنفاق، فسيتم الوصول به إلى نادي الشمس في شهر سبتمبر، وسيتم بدء التشغيل التجريبي له في نفس الشهر.