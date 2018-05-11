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نقاد السينما تعرض "المستعمرة" لأبوبكر شوقي .. الأحد

الجمعة 11/مايو/2018 - 05:43 ص
نقاد السينما تعرض المستعمرة لأبوبكر شوقي .. الأحد
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تعرض جمعية نقاد السينما المصريين الفيلم التسجيلي "المستعمرة" إنتاج المعهد العالي للسينما بالقاهرة عام 2009 للمخرج أبو بكر شوقي، وذلك يوم الأحد الموافق 13 مايو في تمام السابعة مساءًا، بمقر الجمعية بمركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف بوسط البلد، ويعقُب عرض الفيلم مناقشة تُديرها الناقدة صفاء الليثي.


ويأتي العرض بمناسبة عرض الفيلم الروائي الطويل الأول "يوم الدين" للمخرج المصري أبو بكر شوقي، ضمن أفلام المسابقة الرسمية للدورة 71 لمهرجان كان السينمائي الدولي 2018.


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