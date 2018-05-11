تعرف على القائمة الكاملة للمتوجين في حفل دوري الخليج العربي

فاز المصري حسين الشحات بجائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم اليوم الخميس بتصويت الجماهير، بعدما قاد العين للتتويج بثنائية الدوري وكأس الرئيس رغم انضمامه في يناير الماضي.

وفي حفل توزيع جوائز دوري الخليج العربي الخيمس، نال الشحات، المنضم من مصر للمقاصة، الجائزة البارزة بعدما ظهر بشكل مبهر في وقت قصير مع العين ليقرر النادي التعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم في مارس آذار الماضي.

واستحوذ العين على عدة جوائز خلال الحفل حيث فاز مدربه الكرواتي زوران ماميتش بجائزة أفضل مدرب ونال لاعبه الدولي البارز عمر عبدالرحمن (عموري) جائزة أفضل لاعب إماراتي كما حصل خالد عيسى على جائزة أفضل حارس مرمى.

وحصل مهاجم العين، السويدي ماركوس بيرج، على الحذاء الذهبي كهداف الدوري برصيد 25 هدفاً.

وذهبت جائزة الفتى الذهبي لحارس الوحدة محمد الشامسي، كأفضل لاعب صاعد، بينما حصل هداف الوحدة الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي (تيغالي) على جائزة أفضل لاعب أجنبي.

كم تم الإعلان خلال الحفل عن التشكيلة المثالية لدوري الخليج العربي، وضمت كل من: محمد مرزوق وإسماعيل أحمد وأحمد إبراهيم ومحمود خميس وماركوس بيرغ وسيباستيان تيجالي وعلي مبخوت وحسين الشحات وريان يسلم وعمر عبد الرحمن وخالد عيسى.