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رئيس مركز شباب "تمي الأمديد" يكشف عن واقعة فساد.. ووكيل الشباب والرياضة بالدقهلية يتدخل

الجمعة 11/مايو/2018 - 06:54 ص
رئيس مركز شباب تمي الأمديد يكشف عن واقعة فساد.. ووكيل الشباب والرياضة بالدقهلية يتدخل
مركز شباب تمي الأمديد بالدقهلية
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نعيم يوسف
 
كشف شحتة الحضري، رئيس مركز شباب "تمي الأمديد" بمحافظة الدقهلية، أن مركز الشباب صدر له قرار إزالة منذ عشر سنوات، وكان له اعتماد مالي ولكن إدارة الشباب والرياضة قامت بتزوير الأوراق والحصول على الاعتماد المالي لتطويرها.

وأضاف في مداخلة مع برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، الخميس، أنهم يريدون حل هذه الأزمة، موضحا أن مجلس المدينة حرر محاضر بالتعديات على جزء من الأرض التابعة لمركز الشباب.

وقال رمضان شوربة، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، إن الأزمة تعود إلى وجود تعديات على الأرض، وهذا هو سبب عدم إنشاء مركز شباب جديد، مشيرًا إلى أنه سيتم حل الأزمة.
المزيد عن: مركز شباب مانشيت القرموطي تمي الأمديد النهار
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