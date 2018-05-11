رئيس مركز شباب "تمي الأمديد" يكشف عن واقعة فساد.. ووكيل الشباب والرياضة بالدقهلية يتدخل



وأضاف في مداخلة مع برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، الخميس، أنهم يريدون حل هذه الأزمة، موضحا أن مجلس المدينة حرر محاضر بالتعديات على جزء من الأرض التابعة لمركز الشباب.



وقال رمضان شوربة، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، إن الأزمة تعود إلى وجود تعديات على الأرض، وهذا هو سبب عدم إنشاء مركز شباب جديد، مشيرًا إلى أنه سيتم حل الأزمة.

كشف شحتة الحضري، رئيس مركز شباب "تمي الأمديد" بمحافظة الدقهلية، أن مركز الشباب صدر له قرار إزالة منذ عشر سنوات، وكان له اعتماد مالي ولكن إدارة الشباب والرياضة قامت بتزوير الأوراق والحصول على الاعتماد المالي لتطويرها.