فؤاد علام: لابد أن يُطرح رأي الدين في قضية نقل الأعضاء بوضوح
الجمعة 11/مايو/2018 - 06:32 ص
نعيم يوسف
قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إن مواجهة سرقة الأعضاء البشرية يجب أن تتم بالوعي بالدرجة الأولى.
وأضاف "علام"، في مداخلة مع قناة LTC الفضائية، الخميس، أن ما خلق مافيا متخصصين في سرقة الأعضاء، هو عدم وجود قانون يسمح بنقل الأعضاء من شخص سليم إلأى شخص مصاب.
وشدد على ضرورة أن يُطرح رأي الدين بوضوع في هذه المسألة.
وأضاف "علام"، في مداخلة مع قناة LTC الفضائية، الخميس، أن ما خلق مافيا متخصصين في سرقة الأعضاء، هو عدم وجود قانون يسمح بنقل الأعضاء من شخص سليم إلأى شخص مصاب.
وشدد على ضرورة أن يُطرح رأي الدين بوضوع في هذه المسألة.
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