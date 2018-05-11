القرموطي يستضيف الحمار" سنقر" باستديو النهار (فيديو)





استضاف الإعلامي جابر القرموطي، على الهواء الحمار "سنقر" احتفالًأ باليوم العالمي للحمير والذي يصادف الثامن من مايو من كل عام.









وقال القرموطي، أن استضافته للحمار تأتي في إطار دعوته للرفق بالحمار الذي يتم معاملته بقسوة في مصر بالرغم من أنه رأسمال العديد من الفئات وأهمهما المزارعين و أصحاب عربات الكارو وغيرهم من العمالة غير المنتظمة.





وأضاف القرموطي عبر برنامجه مانشيت القرموطي على فضائية النهار أن الحمار في مصر يتم معاملته بشكل مهين.





وحول أسعار الحمير في مصر وما تمثله لأصحابها قال "فرحان" تاجر حمير أن أسعار الحمير في مصر تتراوح بين 4 آلاف و 18 ألف جنيه وفقال لعدد من المعايير المختلفة مؤكدا أن الحمير تشعر وتحزن ويبكي مثلها مثل الإنسان تمامًا.



