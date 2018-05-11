مستشار وزير النقل عن النظام الجديد للمترو: يحقق العدالة الاجتماعية



وأشار في مداخلة مع برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، الخميس، إلى أنه من غير المنطقي أن يتساوى من يركب محطتين مع من يستقل المترو لـ33 محطة.



وأوضح أنه تم تقسيمه لثلاثة مناطق المنطقة الأول من محطة إلى تسع محطات وقيمتها 3 جنيهات، والثاني حتى 16 محطة وقيمتها 5 جنيهات، والثالثة أكثر من 16 محطة وقيمتها 7 جنيهات.

قال محمد عز، مستشار وزير النقل، إن النظام الجديد في مترو الأنفاق، وتقسيم الخطوط إلى ثلاثة مناطق هو نظام يحقق العدالة الاجتماعية ومعمول به في كل دول العالم.