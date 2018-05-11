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نجيب جبرائيل: جرائم سرقة الأعضاء البشرية لا تقل عن الإرهاب

الجمعة 11/مايو/2018 - 05:11 ص
نجيب جبرائيل: جرائم سرقة الأعضاء البشرية لا تقل عن الإرهاب
رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان
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نعيم يوسف
 
قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن التشريع المصري مازال قاصرا في معاقبة سرقة الأعضاء البشرية، ولابد من تشديد العقوبة على ذلك.

وأضاف "جبرائيل"، في مداخلة مع قناة LTC الفضائية، الخميس، أن هناك أيدي خفية في سرقة الأعضاء، وهناك مافيا لسرقة الأعضاء، وإصدار أحكام رادعة في هذا الموضوع سيردعهم.

وشدد على أن هذه الجرائم لا تقل عن جرائم الإرهاب، ولابد من وجود قوافل دعوية تكافحها.
المزيد عن: نجيب جبرائيل قوافل دعوية سرقة الأعضاء الإرهاب
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