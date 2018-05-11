نجيب جبرائيل: جرائم سرقة الأعضاء البشرية لا تقل عن الإرهاب



وأضاف "جبرائيل"، في مداخلة مع قناة LTC الفضائية، الخميس، أن هناك أيدي خفية في سرقة الأعضاء، وهناك مافيا لسرقة الأعضاء، وإصدار أحكام رادعة في هذا الموضوع سيردعهم.



وشدد على أن هذه الجرائم لا تقل عن جرائم الإرهاب، ولابد من وجود قوافل دعوية تكافحها.



قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن التشريع المصري مازال قاصرا في معاقبة سرقة الأعضاء البشرية، ولابد من تشديد العقوبة على ذلك.