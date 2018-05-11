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في واقعة استثنائية.. حكم إسباني يدير نهائي كأس اليونان

الجمعة 11/مايو/2018 - 04:46 ص
في واقعة استثنائية.. حكم إسباني يدير نهائي كأس اليونان
ديفيد بوربالان
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رويترز
 

اتخذ الاتحاد اليوناني لكرة القدم خطوة غير مألوفة بتعيين حكم إسباني لمباراة نهائي الكأس يوم السبت بين آيك أثينا وباوك في إطار سعيه لإعادة بناء صورة الرياضة المهتزة داخل البلاد.

 

وحظرت السلطات اليونانية دخول ايفان سافيديس رئيس باوك كل استادات كرة القدم لمدة ثلاث سنوات بعد أن اقتحم الملعب وهو يحمل مسدسا خلال مباراة في الدوري أمام غريمه آيك في مارس.

 

ونزل سافيديس، وهو رجل أعمال مولود في جورجيا، أرض الملعب وهو يحمل مسدسا معلقا حول خصره للاحتجاج على عدم احتساب هدف لفريقه خلال المباراة يوم 11 مارس.

 

وتم إيقاف المباراة وأدت الواقعة إلى تعليق منافسات الدوري من قبل الحكومة اليونانية، وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه يدرس اتخاذ إجراء ضد اليونان بسبب تكرار شغب الجماهير والعنف في الاستادات.

 

وأعلن الاتحاد اليوناني يوم الخميس أن ديفيد بوربالان البالغ من العمر 44 عاما سيتولى إدارة مباراة السبت مع مساعديه الإسبانيين.

 

وذكر الاتحاد في بيان ”اتخذت لجنة الحكام بالاتحاد اليوناني قرارا استثنائيا بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لنهائي كأس اليونان“.

 

 

المزيد عن: نهائي كأس اليونان شغب الجماهير رياضة باوك رياضة ديفيد بوربالان باوك الاتحاد الدولى لكرة القدم
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