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عاجل.. قرار جديد من "ترامب" بشأن إيران

الجمعة 11/مايو/2018 - 04:43 ص
عاجل.. قرار جديد من ترامب بشأن إيران
الرئيس الأمريكي - دونالد ترامب
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قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يريد التوصل إلى "صفقة جيدة" مع إيران بعد الانسحاب من خطة العمل النووية الشاملة المشتركة.

وأضاف أن الصفقة لا يمكن أن تمنع إمكانية وقوع الأسلحة النووية في أيدي إيران، وأن "الدول الأخرى في الشرق الأوسط التي لديها المال"، ستبدأ في البحث عن فرص للحصول على أسلحة نووية. "هذا من شأنه أن يؤدي إلى كارثة".

ووفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك"، أوضح أن الولايات المتحدة، ستطبق "أشد العقوبات ضد إيران". وتابع قائلا "آمل أن أتمكن من التوصل إلى صفقة جيدة معهم، صفقة عادلة، الأفضل بالنسبة لهم، ولكن لا يمكننا السماح لهم بامتلاك أسلحة نووية".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، كان قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران عام 2015، وأعلن استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.
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