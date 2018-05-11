عضو لجنة الاتصالات بالنواب: قانون المرور الجديد ليس قرآن



وأضاف "رفعت" في لقاء مع برنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، الخميس، أن كل سيارة ستدفع 3500 جنيها سنويا، وبذلك يتساوى مع السيارات الأجرة.



وأشار إلى أن القانون بالفعل مخالف ولكن مجلس الدولة هو سيفصل في ذلك.

قال أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن قانون المرور الجديد ليس قرآن، لافتا إلى أن البعض يراه متضاربًا، بسبب الترخيص للسيارات الملاكي لكي تعمل في النقل مع شركتي "أوبر وكريم".