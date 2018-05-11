عاجل.. ترامب: لم ندفع لكوريا الشمالية مقابل تحرير الأمريكيين الثلاثة





أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة 11 مايو/أيار، أن الولايات المتحدة لم تدفع لكوريا الشمالية من أجل تحرير الأمريكيين الثلاثة.





وقال ترامب، متحدثا أمام أنصاره في ولاية إنديانا: "أعتقد أن كيم جونغ- أون، قدم خدمة ممتازة لنفسه ولبلاده، هؤلاء الرهائن خرجوا بكرامة ولم ندفع ثمن من أجلهم، سنحقق الكثير من أجل السلام، اليابان، كوريا الجنوبية والصين، ما فعله هو الشيء الصحيح" – حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك".





وانتقد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما:"لدفعه 1.8 مليار دولار لتحرير الرهائن".





يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، كان قد زار كوريا الشمالية مرتين، حيث التقى كيم جونغ-أون. ونتيجة للمفاوضات في بيونغ يانغ، جرى إطلاق سراح ثلاثة مواطنين أمريكيين من أصول كورية، والذين احتجزوا لمدة عامين تقريباً. وقد عادوا إلى أمريكا جنبا إلى جنب مع وزير الخارجية".





وكتب ترامب، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يوم أمس الخميس، أن اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، سيعقد في 12 يونيو بسنغافورة، وفي وقت سابق، رفض إمكانية عقد قمة في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.