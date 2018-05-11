مدافع مان يونايتد السابق يعتزل اللعب الدولي

أعلن جون أوشي مدافع أيرلندا البالغ عمره 37 عاما اعتزال لعب كرة القدم على المستوى الدولي بعد مواجهة الولايات المتحدة وديا في الثاني من يونيو المقبل.

وشارك أوشي، الذي يلعب في صفوف سندرلاند بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، في مباراته الأولى مع أيرلندا في 2001 وأصبح واحدا من ستة لاعبين فقط شاركوا في 100 مباراة مع المنتخب الوطني إذ ظهر في 117 مباراة دولية على مدار 17 عاما.

وكتب أوشي في خطاب للمشجعين على موقع الاتحاد الأيرلندي ”إني أعتز تماما بمسيرتي الدولية وسأكون مفعما بالمشاعر لخوض المباراة الأخيرة أمام مشجعي أيرلندا.

”لكن الآن حان الوقت لأقول شكرا ومنح الفرصة للآخرين لقيادة الفريق. حظيت بشرف كبير بارتداء القميص الأخضر“.

وقدم أوشي، الذي خاض 389 مباراة مع مانشستر يونايتد قبل الانتقال لسندرلاند في 2011، رسالة دعم لمدربه السابق أليكس فيرجسون الذي خضع لجراحة لعلاج نزيف في المخ منذ أيام.