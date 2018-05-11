أماني كمال: حققت أمنيتي بالعمل مع أحمد نادر جلال.. وأصبحت محور قصة "كفر دلهاب" (فيديو)













حلت الفنانة أماني كمال، ضيفة على جريدة "الفجر" في ندوة للتحدث عن نجاح شخصية "شيري" في مسلسل "أبو العروسة" والذي حقق نجاحًا كبيرًا في الشارع المصري.وأكدت أماني، خلال حديثها في الندوة أنها حققت أمنيتها بالعمل مع المخرج أحمد نادر جلال، في مسلسل "كفر دلهاب" موضحة أنها كانت تتمنى العمل معه منذ فترة وحققت أمنيتها بالفعل في 2017.كما أشارت إلى أن شخصية "كريمة" التي قدمتها في أحداث العمل، لم تكن كما تم تقديمها بل كانت مساحتها في السيناريو أصغر ولكن تفاجئت بأن تفاصيل الشخصية تزداد لتصبح محور قصة العمل.