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روني على بعد خطوة من الدوري الأمريكي

الجمعة 11/مايو/2018 - 04:10 ص
روني على بعد خطوة من الدوري الأمريكي
واين روني
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رويترز
 

قالت تقارير بريطانية يوم الخميس، إن وين روني قائد منتخب إنجلترا السابق توصل لاتفاق من حيث المبدأ للانتقال من إيفرتون إلى دي.سي يونايتد بدوري المحترفين الأمريكي.

 

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب البالغ عمره 32 عاما على عقد حتى 2020 وربما يستكمل إجراءات الصفقة عند فتح باب الانتقالات هناك في العاشر من يوليو.

 

وسجل روني 119 هدفا مع إنجلترا وعاد إلى فريق طفولته إيفرتون في بداية الموسم الجاري بعقد لمدة عامين بعدما قضى 13 عاما في مانشستر يونايتد وحصد ألقابا عديدة.

 

وسجل روني هدفه 11 والأخير مع إيفرتون في ديسمبر كانون الأول الماضي وقال المدرب سام ألاردايس إنه لا يضمن مشاركة اللاعب بشكل منتظم في التشكيلة الأساسية خلال الموسم المقبل.

 

وتمكن روني من خلال اللعب مع يونايتد من إحراز لقب الدوري الإنجليزي خمس مرات إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا وآخر في كأس الاتحاد الإنجليزي واختير كأفضل لاعب كرة قدم في عام 2010.

 

 

 

 

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