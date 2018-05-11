وزير الصحة: يُحسب للسيسي خروج قانون التأمين الصحي للشعب لأول مرة في تاريخ مصر



وأضاف "عماد الدين"، في لقاء عبر فضائية dmc، الخميس، أنه سيتم تطبيقه على ست محافظات خلال هذه الفترة، أي حوالي ثلث الشعب المصري.



وأشار إلى أنه في وقت سابق كانت بعض الفئات يتم التأمين عليهم كأفراد، ولكن أصبحت الأٍرة كاملة مؤمن عليها لأول مرة في هذا القانون.

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إنه يُحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه في الأربع سنوات الأولى من حكمه خرج قانون التأمين الصحي للشعب المصري لأول مرة في تاريخ مصر.