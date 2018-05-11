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ميدو يفتح النار على فرج عامر ويوجه رسالة لنجوم الزمالك

الجمعة 11/مايو/2018 - 03:52 ص
ميدو يفتح النار على فرج عامر ويوجه رسالة لنجوم الزمالك
ميدو
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الفجر الرياضي
 

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك، ومنتخب مصر السابق، على تصريحات محمد فرج عامر، رئيس سموحة، والتي أكد فيها أن رفضه لوجود حكام مصريين في نهائي كأس مصر.

 

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏فرج عامر اختلق مشكله بلا داعي وصدر توتر كبير للاعبيه بدون اَي سبب!! عندما اسمع الرجل يتحدث لا اصدق انه رجل مسؤول في الدولة!! كيف لرئيس لجنة الشباب والرياضة داخل البرلمان بأن يهاجم الحكام المصريين بهذا الشكل؟".

 

وتابع: "‏اتفهم خوفه من الزمالك ولكن الخوف لا يدفعك بأن تشكك في نزاهة الحكام المصريين الذي وصلت بهم لنهائي البطوله!!ما حدث يجب ان يكون اكبر دافع للاعبي الزمالك بأن يقاتلوا في كل ثانيه في المباراة!!".

 

وأضاف: "‏رسالتي الى لاعبي الزمالك بأن يقاتلوا حتى اخر دقيقه وأن يذيقوا عامر نفس مرارة الهزيمة التي ذاقها في نهائي كأس ٢٠١٤ على يد اولاد الزمالك!!".

 

واخيتم: "‏لا تخذلونا كأس مصر في ميت عقبه ان شاء الله".

ميدو يفتح النار على فرج عامر ويوجه رسالة لنجوم الزمالك
ميدو يفتح النار على فرج عامر ويوجه رسالة لنجوم الزمالك
ميدو يفتح النار على فرج عامر ويوجه رسالة لنجوم الزمالك
ميدو يفتح النار على فرج عامر ويوجه رسالة لنجوم الزمالك
المزيد عن: نهائي كأس مصر ميدو محمد فرج عامر سموحة رياضة الزمالك الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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