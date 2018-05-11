أماني كمال: تفاجأت بمشهد دفن كريمة بـ"كفر دلهاب".. وكلام المخرج عني أهم من أي تكريم (فيديو)









حلت الفنانة أماني كمال، ضيفة على جريدة "الفجر" في ندوة للتحدث عن نجاح شخصية "شيري" في مسلسل "أبو العروسة" والذي حقق نجاحًا كبيرًا في الشارع المصري.وكشفت أماني، خلال الندوة أنها تفاجأت بمشهد دفن "كريمة" في أحداث مسلسل "كفر دلهاب" والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، حيث لم يكن موجودًا في السيناريو الذي قدم لها، حيث فوجئت بدوبليرة ترتدي نفس ملابسها فأوضح لها المخرج أحمد نادر جلال، أنها دوبليرة مشهد الدفن، فقررت أن تقوم بتنفيذه بنفسها.وأضافت كمال، أنها سعيدة جدًا بإشادة المخرج أحمد نادر جلال، بها بعد تنفيذ مشهد الدفن، مشيرة إلى أنها تفاجأت أنه يتحدث عنها ويشيد بها أمام فريق العمل، مؤكدة أن إشادة مخرج بحجمه تعتبر أهم من أي تكريم.