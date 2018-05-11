بيدرو بارني: المصري فريق قوي لكننا قادرون على الفوز

أكد البرتغالى بيدرو بارني المدير الفني للإسماعيلي، أن هدف الفريق هو مصالحة الجماهير خلال لقاء المصرى بعد الصورة السلبية التى ظهرت فى مباراة الزمالك وتوديع كأس مصر.

ويختتم الإسماعيلى موسمه بمواجهة أمام الفريق البورسعيدي مساء اليوم الجمعة، على ملعب الجيش ببرج العرب.

وتحدث بيدرو عن أهمية الفوز للتأكيد على أحقية وجدارة الفريق في حصد وصافة الدوري والعودة للمشاركة القارية بعد غياب طويل.

واستكمل بأن فريق المصرى يعد قوي للغاية ويضم عناصر على أعلى مستوى لكننا درسنا نقاط ضعفه لاستغلالها فى تحقيق الانتصار.

وأتم بأن الفريق يعانى من عدة غيابات إلا أن اللاعبين لديهم روح على ختام الموسم بأفضل صورة ممكنة.