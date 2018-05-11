وزير الصحة: الوزارة ستتحمل تكلفة جلسات الغسيل الكلوي



وأضاف في لقاء عبر قناة dmc الفضائية، الخميس، أن العلاج على نفقة الدولي يتكلف 4 مليار و300 مليون جنيها، منهم مليار للغسيل الكلوي.



وأشار إلى أن هناك أسباب كثيرة أدت لتفشي مرض الفشل الكلوي في مصر.

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن تكلفة جلسة الغسيل الكلوي على الدولة حوالي 400 جنيها، وتم دعمها من الدولة وتتحملها ولا يدفع المريض شيئا.