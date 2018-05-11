رنا سماحة لـ"بطرس دانيال" بعد حضوره "كوميديا البؤساء": "شكرا لشهادتك الرائعة"

حضر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، ليلة عرض أمس الخميس من مسرحية كوميديا البؤساء"، وذلك على مسرح ميامي بوسط البلد.

ونشرت بطلة العرض رنا سماحة، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك" صورة مع الأب دانيال، وعلقت " شرفنا ونورنا النهارده في عرض كوميديا البؤساء الأب بطرس دانيال شكرًا لحضورك ولشهادتك الرائعة".

" كوميديا البؤساء " بطولة رنا سماحة، محمود عزت، رامى الطمباري، محمد عبده، عمرو كمال بدير، إيهاب الزناتى، محمود خالد، مريم البحراوى، رانيا النجار ، محمد حسن رمضان ، مايا ماهر ،زينا زين ، اكرم عمران ، يوسف ذكرى ، الحان محمد الصاوى، ديكور عمرو الأشرف، أزياء نعيمة العجمى ، استعراضات ، رشا مجدى، أشعار أحمد حسن راؤول، مونتاج ومادة فيلمية محمد حجازى تصوير فوتوغرافية مارتن ادم، تأليف وإخراج مروة رضوان.







