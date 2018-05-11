السبت.. 44 ألف طالب وطالبةً يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية في 279 لجنة



كما استعدت لجنة التقدير برئاسة رضا الخولي لتقدير الدرجات بالتزامن مع اداء الطلاب للامتحان من خلال 30 لجنة لجميع المواد الدراسية ويبدأ تقدير مادة اللغة العربية يوم الاحد 13 مايو.



وشدد على توفير سبل الراحة للمعلمين القائمين على تقدير الدرجات كما طالب بالدقة في اعمال التصحيح والمراجعة وتصحيح كل جزئية لمصلحة الطلاب.



وطالب من رؤساء اللجان توفير سبل الراحة للطلاب وتهيئة الجو المناسب لاداء الامتحان واصدر وكيل الوزارة توجيهاته الى لجنة النظام والمراقبة برئاسة محمد البدري بضرورة مراعاة الدقة في رصد الدرجات ومراجعتها بكل دقة.



صرح محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بأن 44 ألف طالبًا وطالبةً يؤدون امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية يوم السبت الموافق 12مايو حتى الأربعاء 16 مايو وتبدأ بمادة اللغة العربية الفترة الأولى ثم مادة الكمبيوتر في الفترة الثانية.جدير بالذكر أن لجنة الإدارة برئاسة علي عسقلاني قد انتهت من توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على اللجان والبالغ عددها (279) لجنة على مستوى المديرية.