ظاهرة "الأهداف العكسية" تسيطر على الدوري (إنبي وطنطا أكثر المتضررين)

شهدت مسابقة الدوري المصري العام هذا الموسم والذي تُوج الأهلي بلقبها للمرة الـ40 في تاريخه، ظاهرة تسجيل اللاعبين للأهداف بالخطأ في مرماهم، حيث تم تسجيل 16 هدفًا عكسيًا خلال مباريات المسابقة المحلية، بأقدام لاعبي 10 أندية أكثرهم تضررًا إنبي وطنطا واستقبلت شباك كلًا منهما 3 أهداف.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير 16 لاعبًا سجلوا "أهداف عكسية" في الدوري العام هذا الموسم:-

- محمد ناصف (طلائع الجيش)

- أحمد يونس (إنبي)

- محمد هاشم (الاسماعيلي)

- جهاد جنيدي (الداخلية)

- اسماعيل يانجو (النصر)

- عبد الرحمن عامر (انبي)

- أحمد محسن (المقاصة)

- محمود غالي (طنطا)

- مصطفي محمد (طنطا)

- أحمد صابر (الداخلية)

- اسلام طارق (طنطا)

- خالد عبد الرازق (المقاولون)

- أيمن أشرف (الأهلي)

- أحمد سباعي (النصر)

- رجب بكار (سموحة)

- علي فوزي (إنبي)

- أما أكثر الأندية تضررًا من الأهداف العكسية في الدوري هي:

- إنبي .. 3 أهداف

- طنطا .. 3 أهداف

- النصر .. هدفين

- الداخلية .. هدفين

- المقاصة .. هدف

- طلائع الجيش .. هدف

- الاسماعيلي .. هدف

- الأهلي .. هدف

- سموحة .. هدف

- المقاولون .. هدف

- أما أكثر الأندية استفادة من الاهداف العكسية في الدوري هي:

- بتروجيت .. هدفين

- المصري .. هدفين

- المقاولون .. هدفين

- النصر .. هدفين

- الأسيوطي .. هدف