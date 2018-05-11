القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والمصري اليوم الجمعة 11-5-2018 بالدوري المصري

يواجه فريق الإسماعيلي، نظيره المصري البورسعيدي، اليوم الجمعة 11-5-2018، في تمام الساعة 7 مساءً على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة ال24 من الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-

- قناة أون سبورت

- قناة دي أم سي الرياضية

- النايل سبورت الرياضية

ويحتل فريق المصري المركز الثالث برصيد 62 نقطة، بينما يأتي فريق الإسماعيلي في المركز الثاني برصيد 67 نقطة.