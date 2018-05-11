القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والمصري اليوم الجمعة 11-5-2018 بالدوري المصري
الجمعة 11/مايو/2018 - 03:02 ص
أحمد عصام
يواجه فريق الإسماعيلي، نظيره المصري البورسعيدي، اليوم الجمعة 11-5-2018، في تمام الساعة 7 مساءً على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة ال24 من الدوري المصري الممتاز.
وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-
- قناة أون سبورت
- قناة دي أم سي الرياضية
- النايل سبورت الرياضية
ويحتل فريق المصري المركز الثالث برصيد 62 نقطة، بينما يأتي
فريق الإسماعيلي في المركز الثاني برصيد 67 نقطة.
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