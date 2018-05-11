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المنستير: فتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بداية من 16 ماي الجاري

الجمعة 11/مايو/2018 - 03:03 ص
المنستير: فتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بداية من 16 ماي الجاري
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محمد وليد الجموسي
 
 تمّ الإعلان في المنستير عن فتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بداية من يوم الأربعاء 16 ماي الجاري في فضاء معرض المنستير الدولي بطريق خنيس وتتواصل لمدّة عشرين يوما خلال شهر رمضان بمشاركة 15 عارضا وعارضة وستتوفر في هذه النقطة اللحوم البيضاء والحمراء والحليب ومشتقاته ومواد التنظيف والمثلجات ومنتوجات التراث الغذائي التونسي وجناح لبيع الزيت النباتي المدعم تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير. وستكون اسعار المواد المعروضة اقل من الأسعار المتداولة في الأسواق والمساحات التجارية الكبرى وهو ما من شأنه تعديل الأسعار حسب سهام المبروك. ويسهم في دعم القدرة الشرائية للمتساكنين في الأحياء الشعبية على غرار رمادة والبساتين علما وانه تم الشروع في تركيز نقطة البيع هذه منذ سنة 2015 .
وتنظم نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير بإشراف ولاية المنستير وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومجمع المرأة الريفية بعميرة الفحول بولاية المنستير ومنظمة الدفاع عن المستهلك مكتب المنستير.

 
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