القيروان: منع 80 تلميذا من اجتياز امتحان الباكالوريا التجريبي بعد ثبوت تدليس في وثائقهم وملفاتهم

أفاد مدير عام المرحلتين الاعدادية والثانوية بوزارة التربية، منذر ذويب، أن قرار وزارة التربية منع 80 تلميذ بولاية القيروان، من اجتياز امتحان الباكالوريا التجريبي بعد ثبوت تدليس في وثائقهم وملفاتهم المدرسية وعدم تطابقها مع السنوات الفعلية للدراسة.

وأضاف، منذر ذويب، في تصريح إذاعي أن « البحث الاداري الذي انطلق منذ أواخر شهر ديسمبر المنقضي، خلص الى أن المسار الدراسي لهؤلاء المترشحين طيلة سنوات الدراسة لم يكن سليما، مما استوجب الغاء تسجيلهم ومنعهم من اجتياز امتحانات الباكالوريا التجريبية والوطنية ».

وبين المتحدث، في سياق متصل، أن « الوزارة ستتخذ ايضا الاجراءات القانونية اللازمة ضد مديري المعاهد الثانوية الخاصة بعد خرقهم للقانون واثبات تورطهم في تدليس وثائق متعلقة بهؤلاء التلاميذ ».

وكانت المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان، قد منعت أمس الاربعاء 80 تلميذا يدرسون في الباكالوريا بمختلف جهات ولاية القيروان، من اجتياز امتحان الباكالويا التجريبي .



