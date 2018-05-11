رئيس جمعية الصفا تكشف عن تفاصيل الاعتداء على أتوبيس لذوي الاحتياجات الخاصة
الجمعة 11/مايو/2018 - 06:11 ص
نعيم يوسف
كشفت سيدة شربيني، رئيس جمعية الصفا، عن تفاصيل الاعتداء على أتوبيس رحلات لذوى الاحتياجات الخاصة، موضحة أن "بلطجية" خرجوا على الاتوبيس واعتدوا عليه.
وأضافت "شربيني" في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، أن بعض الشخصيات حرضوا ضد من يعملون مع ذوى الاحتياجات الخاصة بالسويس، لافتة إلى أن ذوى أحدى الفتيات اللاتي كانت في "الأتوبيس" وعلم أهلها أنه تم الاعتداء عليها فقاموا بالاعتداء على الأتوبيس وعلى العاملين في مديرية الشباب والرياضة، لافتة إلى أن القضية أحيلت للنيابة.
وأضافت "شربيني" في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، أن بعض الشخصيات حرضوا ضد من يعملون مع ذوى الاحتياجات الخاصة بالسويس، لافتة إلى أن ذوى أحدى الفتيات اللاتي كانت في "الأتوبيس" وعلم أهلها أنه تم الاعتداء عليها فقاموا بالاعتداء على الأتوبيس وعلى العاملين في مديرية الشباب والرياضة، لافتة إلى أن القضية أحيلت للنيابة.
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