انطلاق الأيام الشعرية « محجوب العياري » بنابل

أعطيت أمس الخميس بقاعة محجوب العياري بالمكتبة الجهوية بنابل إشارة انطلاق الأيام الشعرية « محجوب العياري » التي تتواصل إلى السبت 12 ماي في إطار الدورة السادسة للملتقى العربي للثقافة والفنون، الذي ستتوزع انشطته بين فضاءات ثقافية بنابل وتازركة وتونس العاصمة وبمشاركة شعراء وأدباء وفنانين تشكيليين من تونس والعراق ولبنان والجزائر ومصر.

وتسعى جمعية أحباء المكتبة والكتاب بنابل بتنظيمها لهذه التظاهرة التي يتضمن برنامجها سلسلة من الأمسيات الشعرية واللقاءات الفكرية والموسيقية، إلى فسح المجال للمبدعين للتعمق في أبرز القضايا الثقافية العربية ومن بينها بالخصوص الشعر والشعراء من خلال طرح سؤال » الشعر… الآن ؟ »