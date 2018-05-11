عاجل.. مصطفى بكري يكشف اسم رئيس الحكومة الجديدة





قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، وعضو مجلس النواب، إن معلوماته تفيد بأن الأيام المقبلة ستشهد حدوث حركة تغيرات كبيرة على مستوى الوزرات في مصر، ومن المؤكد بن يكون هناك تغيير وزراي قادم خلال الفترة المقبلة، ولكن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل سيكون هو رئيس الحكومة الجديدة ولن يتم تغيره.





وأشار خلال تقديمه لبرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الخميس، إلى أن الأداء الذي يقوم به رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، يستحق عليه كل الشكر وكل الثناء، وعلى الرغم من كونه قد تعرض لوعكة صحية قوية أدت إلى سفر للعلاج في ألمانيا، ولكن هذا كله لم يمنعه من أداء واجبه بشكل كامل.





وناشد الحكومة ورئيس مجلس الوزراء، بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك خلال أيام من الآن.