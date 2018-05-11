الغنوشي يستقبل فدوى البرغوثي حرم الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي

استقبل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عشية أمس الخميس ، فدوى البرغوثي حرم الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي ، وذلك بحضور عماد الخميري ، الناطق الرسمي باسم الحركة وعضو المكتب التنفيذي.

وتناول اللقاء معاناة عموم الشعب الفلسطيني ، و الأسرى الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني ، وضرورة تجنيد الرأي العام الدولي من أجل تحريرهم ،في المقابل أكد الغنوشي دعمه التام للقضية الفلسطينية و وقوف الشعب التونسي بمختلف قواه الوطنية خلف الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل تحرير أرضه ومقدساته وأسراه.



