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الغنوشي يستقبل فدوى البرغوثي حرم الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي

الجمعة 11/مايو/2018 - 02:57 ص
الغنوشي يستقبل فدوى البرغوثي حرم الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي
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محمد وليد الجموسي
 
 استقبل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عشية أمس الخميس ، فدوى البرغوثي حرم الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي ، وذلك بحضور عماد الخميري ، الناطق الرسمي باسم الحركة وعضو المكتب التنفيذي.
وتناول اللقاء معاناة عموم الشعب الفلسطيني ، و الأسرى الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني ، وضرورة تجنيد الرأي العام الدولي من أجل تحريرهم ،في المقابل أكد الغنوشي دعمه التام للقضية الفلسطينية و وقوف الشعب التونسي بمختلف قواه الوطنية خلف الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل تحرير أرضه ومقدساته وأسراه.

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