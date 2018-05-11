فريق "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة يعترفان بالجميل للشاعر أمير طعيمة بهذه الكلمات (فيديو)









ومن جانبها أكدت هاديل، أن "طعيمة"، صدق بوعده، الذي قطعة على نفسه، وأن الأغنية كانت أجمل من المتوقع.





فيما وصفت فيفيان، أمير طعيمة بنزار قباني العصر الحديث، لافتة إلى أنه استطاع أن يعبر عن قدارت ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة مختلفة.





وأضافت سما، أن الشاعر أمير طعيمة، لم يكن شاعرًا في احساسة فقط، بل كان شاعرًا في المعاملة، وتلبية احتياجتنا وتنمية مواهبنا، وتقديمنا بصورة جميلة.









قدمت كل من هاديل ماجد، وسما رامي، وفيفيان، أعضاء فريق "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، الشكر للشاعر أمير طعمية، وذلك لعمل أغنية خاصة لهم، بمشاركة المطربة أنغام، والتي عرضت في ختام الملتقى، على خشبة المسرح الكبير بجامعة القاهرة.