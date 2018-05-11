حافظ قائد السبسي: نعد من قاطع الانتخابات بالمراجعة و الإصلاح

هنّأ المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي الفائزين في الانتخابات البلدية مؤكدا لهم أن حركة نداء تونس ستكون دائما داعمة و حاضنة لهم ، لما فيه خير المواطن و ازدهار الاحياء و المدن .

وتوجه قائد السبسي الابن في رسالة نشرها على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي " إلى كل من اختار أن يسجل موقفا و رسالة بمقاطعة العملية الانتخابية ، رسالتكم وصلت ، وصمتكم عبر عن آرائكم ونحن في نداء تونس نعدكم بالمراجعة و بالإصلاح وبالسعي الجدي لاستعادة ثقتكم و حماسكم للانخراط في الحياة السياسية".

وأضاف"نداء تونس أثبت في هذا الاستحقاق أنه الحزب الوحيد القادر على خلق التوازن السياسي في تونس ما بعد الثورة...

واليوم تبقي مهمتنا هي التركيز على تحسين المناخ العام سياسيا و اقتصاديا واجتماعيا و الله ولي التوفيق...".



