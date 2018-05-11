ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ثنائي تلا يقترب من أحد أندية القسم الثاني

الجمعة 11/مايو/2018 - 02:47 ص
ثنائي تلا يقترب من أحد أندية القسم الثاني
علم الدين والضبع
طباعة
مصطفى الجندي
 

تلقى إسلام علم الدين وخالد الضبع لاعبا فريق مركز شباب تلا، عرضا من أحد أندية دوري القسم الثاني بالقاهرة للانضمام إليه استعدادا للموسم الجديد.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن اللاعبين عقد جلسة بحضور مسؤولي الفريق، ووكيل لاعبين للتفاوض بشان التوقيع، حيث سيحصل كل لاعب على مبلغ 30 ألف جنيه مقدم للتعاقد.

 

الجدير بالذكر أن علم الدين انتهى تعاقده مع مركز شباب تلا، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال المرحلة الحالية.

 

المزيد عن: مظاليم علم الدين رياضة تلا الضبع الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الفتح الرباطي
-
x
21:00
-
الجيش الملكي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات ودية
الأهلي
-
x
18:00
-
أياكس أمستردام
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/11/2018 3:20:04 AM