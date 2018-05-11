ثنائي تلا يقترب من أحد أندية القسم الثاني

تلقى إسلام علم الدين وخالد الضبع لاعبا فريق مركز شباب تلا، عرضا من أحد أندية دوري القسم الثاني بالقاهرة للانضمام إليه استعدادا للموسم الجديد.

وعلم " الفجر الرياضي" أن اللاعبين عقد جلسة بحضور مسؤولي الفريق، ووكيل لاعبين للتفاوض بشان التوقيع، حيث سيحصل كل لاعب على مبلغ 30 ألف جنيه مقدم للتعاقد.

الجدير بالذكر أن علم الدين انتهى تعاقده مع مركز شباب تلا، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال المرحلة الحالية.