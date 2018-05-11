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هل حاول راشد الغنوشي أن يتوسّط في الخلاف بين الجزائر والمغرب؟

الجمعة 11/مايو/2018 - 02:45 ص
هل حاول راشد الغنوشي أن يتوسّط في الخلاف بين الجزائر والمغرب؟
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محمد وليد الجموسي
 
 نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا يقول فيه إن رئيس حركة “النهضة” التونسية، راشد الغنوشي، عرض الوساطة بين المغرب والجزائر، لوقف التوتر الحاصل بين البلدين.
وطلب الغنوشي حسب “ميدل إيست آي” من أحمد أويحي، رئيس وزراء الجزائر، الوساطة بينه ونظيره المغربي سعد الدين العثماني “لحل الأزمة بين البلدين وجلوس الجانبين إلى طاولة الحوار”.
غير ان  مكتب  راشد الغنوشي ، قال إن الاخير لم يتوسط بين الجزائر والمغرب موضحا أن الحركة “لا تتدخل في مشاكل الدول الأخرى”.
يذكر ان الجزائر استدعت السفير المغربي لديها على خلفية تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بشأن الأزمة مع إيران ودعم “حزب الله” للبوليساريو. وأعربت السلطات الجزائرية عن رفضها للتصريحات “غير المؤسسة كليا” التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية المغربي، بمناسبة الإعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإيران والتي “تقحم بشكل غير مباشر الجزائر”.
وكان المغرب قد قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، وقال وزير الخارجية ناصر بوريطة إن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها “حزب الله” للبوليساريو، وتورط مسؤولين في السفارة الإيرانية بالجزائر في موضوع دعم الجبهة بالأسلحة والصواريخ.

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