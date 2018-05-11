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تأجيل الشروع في عملية اقتطاع أيام الإضراب التي قام بها أساتذة التعليم الثانوي

الجمعة 11/مايو/2018 - 02:44 ص
تأجيل الشروع في عملية اقتطاع أيام الإضراب التي قام بها أساتذة التعليم الثانوي
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محمد وليد الجموسي
 
قرر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، تأجيل الشروع في عملية اقتطاع أيام الإضراب التي قام بها أساتذة التعليم الثانوي إلى ما بعد شهر رمضان.
ويأتي هذا القرار، وفق ما أكده مصدر من رئاسة الحكومة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على خلفية تزامن صرف أجور شهر ماي مع دخول شهر رمضان .
يذكر ان  وزارة التربية أعلنت خلال شهر أفريل الماضي عن قرار الاقتطاع من رواتب أساتذة التعليم الثانوي بعنوان أيام العمل غير المنجز إثر دخولهم في إضراب مفتوح يوم 6 أفريل بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الثانوي.

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