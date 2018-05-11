ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. مساعد الرئيس الروسي: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ "إس -300"

الجمعة 11/مايو/2018 - 02:43 ص
عاجل.. مساعد الرئيس الروسي: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ إس -300
صواريخ - صورة أرشيفية
طباعة
 
صرح مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري-التقني، فلاديمير كوجين، اليوم الجمعة 11 مايو ، يأنه لا يوجد هناك مفاوضات بشأن تزويد سوريا بنظم الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس -300".

وقال كوجين، لصحيفة "إيزفيستيا" الروسية: "حتى الآن، لم يجري الحديث حول أي عمليات تسليم للأنظمة الحديثة (الدفاع الجوي)" – حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك"، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة السورية لديها "كل ما تحتاجه".

يذكر أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن روسيا، قد تعود للنظر في مسألة تزويد دمشق بأنظمة الدفاع الجوي " إس-300"، وذلك على خلفية الضربات الصاروخية التي تعرضت لها سوريا من قبل التحالف الغربي الثلاثي (الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا) يوم 14 أبريل، كرد على هجوم كيميائي مزعوم، في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأنه بعد الضربة التي وجهها التحالف، فإن موسكو: "ليس لديها التزام أخلاقي"، بعدم توريد منظومة "أس — 300"، إلى سوريا.
المزيد عن: مفاوضات عاجل صواريخ إس 300 صواريخ سوريا روسيا خبر عاجل اخبار عاجلة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الفتح الرباطي
-
x
21:00
-
الجيش الملكي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات ودية
الأهلي
-
x
18:00
-
أياكس أمستردام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/11/2018 3:20:04 AM