عاجل.. مساعد الرئيس الروسي: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ "إس -300"

صرح مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري-التقني، فلاديمير كوجين، اليوم الجمعة 11 مايو ، يأنه لا يوجد هناك مفاوضات بشأن تزويد سوريا بنظم الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس -300".





وقال كوجين، لصحيفة "إيزفيستيا" الروسية: "حتى الآن، لم يجري الحديث حول أي عمليات تسليم للأنظمة الحديثة (الدفاع الجوي)" – حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك"، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة السورية لديها "كل ما تحتاجه".





يذكر أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن روسيا، قد تعود للنظر في مسألة تزويد دمشق بأنظمة الدفاع الجوي " إس-300"، وذلك على خلفية الضربات الصاروخية التي تعرضت لها سوريا من قبل التحالف الغربي الثلاثي (الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا) يوم 14 أبريل، كرد على هجوم كيميائي مزعوم، في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.





وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأنه بعد الضربة التي وجهها التحالف، فإن موسكو: "ليس لديها التزام أخلاقي"، بعدم توريد منظومة "أس — 300"، إلى سوريا.