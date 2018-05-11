"شعبي أف إم" تعتذر عن تشابه اسم برنامجها "المزاول كريم" مع برنامج راديو 9090
الجمعة 11/مايو/2018 - 02:38 ص
اعتذرت إذاعة "شعبي أف إم" عن عدم التدقيق في اختيار اسم برنامجها الجديد "المزاول كريم" الذي تصادف تماثله مع إحدى فقرات برنامج آخر على إحدى الإذاعات الكبيرة المنافسة برغم من اختلاف محتواه، و تعلن إدارة المحطة عن تغيير اسمه إلي "كلام عمره ما اتقال ".
وأكدت إذاعة "شعبي أف أم" في بيان لها احترامها الكامل لحقوق الملكية الفكرية لجميع المحطات المنافسة، وأنها تلتزم بالأخلاق المهنية فيما تقدمه.
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