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موعد مباراة الإسماعيلي والمصري اليوم الجمعة 11-5-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة

الجمعة 11/مايو/2018 - 02:36 ص
موعد مباراة الإسماعيلي والمصري اليوم الجمعة 11-5-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة
الإسماعيلي والمصري
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أحمد عصام
 

يلتقي فريق الإسماعيلي، مع منافسه المصري البورسعيدي، اليوم الجمعة 11-5-2018، في تمام الساعة 7 مساءً على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة ال24 من الدوري المصري الممتاز.

 

وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-

 

- قناة أون سبورت

 

- قناة دي أم سي الرياضية

 

- النايل سبورت الرياضية

 

ويحتل فريق المصري المركز الثالث برصيد 62 نقطة، بينما يأتي فريق الإسماعيلي في المركز الثاني برصيد 67 نقطة.

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