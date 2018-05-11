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عاجل.. البيت الأبيض يعلن سبب اختيار سنغافورة للقاء ترامب مع زعيم كوريا الشمالية

الجمعة 11/مايو/2018 - 02:36 ص
عاجل.. البيت الأبيض يعلن سبب اختيار سنغافورة للقاء ترامب مع زعيم كوريا الشمالية
دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية
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صرح مسؤول بالبيت الأبيض الأمريكي، اليوم الجمعة، بأنه تم اختيار سنغافورة كمكان للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ- أون، وذلك بسبب الحياد والأمن.

وقال المسؤول، لوكالة "سبوتنيك": "الأمن والموقع والحياد"، مشيرا إلى أن القمة يمكن أن تستمر "يوما واحداً، مع إمكانية التمديد".

وكان ترامب قد غرد، أمس الخميس، على "تويتر"، قائلا "اللقاء المرتقب مع كيم جونغ أون سيكون في سنغافورة، يوم 12 يونيو المقبل".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنحاول جعلها لحظة خاصة جدا للسلام العالمي"، وكان ترامب قد أعلن، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض الأربعاء الماضي، أن الكشف عن موعد ومكان انعقاد القمة سيكون في غضون 3 أيام.

كما أعلن الرئيس عودة المواطنين الأمريكيين المحتجزين في كوريا الشمالية، مع وزير الخارجية الخارجية مايك بومبيو.
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