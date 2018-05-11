ماجي بوغصن بعد نجاح تتر "جوليا": "مبروك نانسي عجرم والله يوفقنا برمضان"

أعربت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، عن سعادتها بنجاح تتر مسلسلها "جوليا"، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، والذي قدمته المطربة اللبنانية نانسي عجرم، حيث حقق أكثر من ٦٠٠ ألف مرة استماع خلال ٤ أيام من طرحه عبر تطبيق "أنغامي".





وغردت "ماجي" عبر "تويتر": "‏مبسوطة من قلبي إنو حبيتوا تتر مسلسل ⁧‫جوليا‬⁩ إللي بأقل من ٤ أيام حقّق ٦١٢ ألف مرة استماع، مبروك نانسي وللكل والله يوفقنا برمضان".