ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير الصحة: نصيب الفرد في منظومة التأمين الصحي ارتفعت 15 ضعف

الجمعة 11/مايو/2018 - 02:53 ص
وزير الصحة: نصيب الفرد في منظومة التأمين الصحي ارتفعت 15 ضعف
وزير الصحة - صورة أرشيفية
طباعة
نعيم يوسف
 
أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن الملاءة المالية للعام الأول لتطبيق قانون التأمين الصحي على مليون مواطن تصل إلى 12.5 مليار جنيه.

وأضاف "عماد الدين"، في لقاء مع قناة dmc الفضائية، الخميس، أن نصيب الفرد سيرتفع في المنظومة الجديدة من 187 جنيها إلى 2100 جنيه بحوالي 15 ضعف.

وأشار إلى أنه سيتم ترحيل المبالغ الفائضة إلى العام الذي يليه، مشددًا على أن الخدمة الصحية أساسها توفير المال.
المزيد عن: وزير الصحة منظومة التامين الصحي منظومة التامين الصحي التأمين الصحي اخبار مصر اخبار توك شو أحمد عماد الدين راضي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الفتح الرباطي
-
x
21:00
-
الجيش الملكي
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الإسماعيلي
-
x
19:00
-
المصري البورسعيدي
مباريات ودية
الأهلي
-
x
18:00
-
أياكس أمستردام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/11/2018 3:20:08 AM