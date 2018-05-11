وزير الصحة: نصيب الفرد في منظومة التأمين الصحي ارتفعت 15 ضعف



وأضاف "عماد الدين"، في لقاء مع قناة dmc الفضائية، الخميس، أن نصيب الفرد سيرتفع في المنظومة الجديدة من 187 جنيها إلى 2100 جنيه بحوالي 15 ضعف.



وأشار إلى أنه سيتم ترحيل المبالغ الفائضة إلى العام الذي يليه، مشددًا على أن الخدمة الصحية أساسها توفير المال.

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن الملاءة المالية للعام الأول لتطبيق قانون التأمين الصحي على مليون مواطن تصل إلى 12.5 مليار جنيه.