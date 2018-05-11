بوجبا وراشفورد باقيان في اليونايتد الموسم المقبل

يثق جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد في بقاء بول بوجبا وماركوس راشفورد مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم المقبل.

وتعرض بوجبا لاعب وسط منتخب فرنسا لانتقادات بسبب اهتزاز مستواه هذا الموسم بعدما سجل ستة أهداف وصنع عشرة أهداف في 25 مباراة بالدوري مع يونايتد ثاني الترتيب.

وذكرت تقارير أن بوجبا (25 عاما) ربما ينتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة ضخمة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

لكن مورينيو أبلغ الصحفيين ”أعتقد أنه سيكون هنا الموسم المقبل.

وتابع: ”يمكنني التأكيد على أني لا أريد رحيله. يمكنني التأكيد على أن النادي لا يريد رحيله ويمكنني التأكيد على أننا لم نتلق أي عرض لضمه أو من وكيله أو من أي ناد آخر.

”لذا ففي الوقت الحالي بالنسبة لي هو مستمر“.

وشارك راشفورد لاعب منتخب إنجلترا أغلب الفترات كجناح أيسر وسجل ستة أهداف في 33 مباراة بالدوري لكن ذكرت تقارير أنه قد ينتقل إلى فريق آخر على سبيل الإعارة لاكتساب خبرة في ظل أنه يبلغ من العمر 20 عاما.

وقال مورينيو ”ماذا عليه أن يفعل حتى يثير بإعجابي؟ إنه يثير إعجابي.

”هذا سبب اختياره في كل مباريات الموسم. اخترته في كل المباريات وشارك في كثير من المباريات لذا هو ليس في حاجة للرحيل من أجل اللعب. هو لا يحتاج إلى أي شيء“.

وسيقود مورينيو فريقه الحالي يونايتد ضد فريقه السابق تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 19 مايو.