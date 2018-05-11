إيناس عبد الدايم تدشن أنشطة فرقة "الشمس لذوي القدرات الخاصة" (صور)

وقالت "عبد الدايم"، إنه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٨ عامًا لابطال الإرادة شرعت مؤسسات الدولة فى تنفيذ المشروعات الهادفة الى دعم ورعاية متحدى الإعاقة وجاءت مبادرة وزارة الثقافة ممثلة فى البيت الفنى للمسرح لتأسيس فرقة الشمس كخطوة هامة تؤكد قيم المواطنة وتلقى الضوء على قضاياهم كما تهدف الى تحقيق دمج أفرادها بشكل طبيعى مع المجتمع من خلال الاعمال الفنية وتم اختيار هذا الاسم (الشمس) لها تعبيرًا عن الطاقة الإيجابية التي نتبادلها معهم.





واكدت ان تقديم الدعم والرعاية لهؤلاء الابطال يعد رسالة سامية ذات أبعاد إنسانية نبيلة والاهتمام بهم أحد المعايير الهامة والمعاصرة لقياس تقدم وتحضر المجتمعات مشيرة ان قطاعات الوزارة المختلفة نفذت العديد من البرامج التى ترعى ذوى القدرات الخاصة منها استحداث فصلين بمركز تنمية المواهب بالاوبرا للاطفال والشباب إلى جانب برامج التمكين الثقافي بالهيئة العامة لقصور الثقافة التي تقدم الوان من الفنون والثقافة والآداب المختلفة لهم كما وجهت التحية لكل من شارك فى تأسيس الفرقة متمنية لهم النجاح والتوفيق وأشادت بعرض اطلاق نشاطها.







وفي كلمته تقدم اسماعيل مختار بالشكر لوزير الثقافة على رعايتها ودعمها لتنفيذ الفكرة وقال ان فرقة الشمس تعد الاولى من نوعها فى مسرح الدولة وتديرها الفنانة وفاء الحكيم مؤكدًا ان البيت الفني للمسرح كان سباقًا في إنتاج عروض لذوي القدرات الخاصة والتى بدأها الفنان فتوح أحمد الرئيس الأسبق للبيت الفنى للمسرح، مضيفًا أن برنامج النشاط يضم أعمالًا عديدة تعبر عن إحتياجات وقضايا أبطال الإرادة .